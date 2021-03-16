Gaziosmanpaşa’da patlamada hasar gören bina havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa’da meydana gelen doğal gaz patlamasında hasar gören bina havadan görüntülendi.
“Deprem oluyor zannettim”Yaşanan patlamada otomobili hasar gören Erdal Tilke, “Evdeydim yatıyordum. Büyük bir patlamaya uyandım. Deprem oluyor zannettim. O an çocuklarımı hazırladım. Balkona çıktım. Binanın yıkıldığını, molozların arabamın üstünde olduğunu gördüm. O şekilde de dışarı çıktık. Şu anda arabamın arka camı, kaput, tavan ve yan camların hepsi kırık bir şekilde. Gaz sıkışmasından dolayı patlama olduğunu söylüyorlar. Arabam sıfır kilometrede. 160-170 bin TL civarında değeri var” şeklinde konuştu.