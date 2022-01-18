Gaziosmanpaşa’da sırtladığı kombiyi böyle çaldı

Gaziosmanpaşa’da bir hırsız, komşu binanın bahçesinden yan binadaki daireye girdi. Boş dairedeki kombiyi sırtlayarak çalan hırsız binadan çıkarken, hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir binayı gözüne kestiren şahıs, ilk önce komşu binanın kömürlüklerini kontrol etti. Burada bir şey bulamayan hırsız daha sonra bahçedeki duvarı aşarak giriş katta bulunan ve boş olan daireye girdi. Elindeki kesici malzemeyle dairedeki boruları kesen hırsız daha sonra duvardaki kombiyi alarak dışarı çıktı. Sabah erken saatlerde evini kontrol etmek için daireye giren ev sahibi ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Su borularının kesilmesi nedeniyle evini su basan daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde hırsızın yan binanın bahçesinden gelerek boş olan daireye girdiği öğrenildi.

Hırsızın kombiyi taşıdığı anlar kamerada

Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayında boş daireye giren hırsızın kombiyi sırtına yükleyerek taşıması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızın yan bahçeyi kullanarak daireye girdiğini kaydeden bina sakini İsmet Şanlan, “Yan taraftan binanın bahçesine giriyorlar. Yan binaya girdikten sonra dairenin kombisini ve boruları söküyorlar. Söktükten sonra diğer bahçeye geçip bizim binadan çıkıyorlar. Bizim binaya geçtikten sonra kombiyi alıyor. Kapıdan çıkıp omuzunda rahat bir şekilde yürüyerek gidiyor. Evi su basıyor aşağıda bulunan kömürlüklerin kapılarını kırıyorlar. Bir tanesini kırmış ötekisini kıramamış. Kıramadıkları için oradan da çıkmışlar ve çok rahat bir şekilde yapıyorlar bunları ve bu daha önce tekrarlandı” dedi.

Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.