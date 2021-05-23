Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu operasyonu polis kamerasında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Gaziosmapaşa ve Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen operasyonda sokak satıcıları hedef alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2,86 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 40 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon polis kamerasına da yansıdı.
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