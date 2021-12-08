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Gaziosmanpaşa’daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

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Gaziosmanpaşa’da husumetlisi zannettiği araca ateş ederek 21 yaşındaki Yunus Emre Duman’ı öldüren şüpheli ile beraberindeki 5 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa’daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
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Gaziosmanpaşa’da husumetlisi zannettiği araca ateş ederek 21 yaşındaki Yunus Emre Duman’ı öldüren şüpheli ile beraberindeki 5 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi’nde 5 Aralık günü saat 23.00’te yaşanan olayda, bir kişi husumetlisinin aracına benzettiği 21 yaşındaki Yunus Emre Duman’ın aracına ateş etmiş, Yunus Emre Duman vücuduna isabet eden iki adet kurşunla hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren 18 yaşından küçük E.S. ile birlikte olayla ilgileri bulunduğu belirlenen C.K., E.D., O.H., B.B. ve N.S. gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler gün içerisinde adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren E.S. ile birlikte olayla ilgisi bulunan 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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