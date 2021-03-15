Gaziosmanpaşa’daki patlama anı kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa’da bir dairede meydana gelen doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana gelmiş ve dairede bulunan Harun P. yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Patlama anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın yaşandığı dairedeki eşyaların çevreye dağıldığı ve vatandaşların kaçıştığı görülüyor.