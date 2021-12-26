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Gebze’de midibüs devrildi: 7 yaralı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün devrilmesi neticesinde 7 yolcu yaralandı.

Gebze’de midibüs devrildi: 7 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün devrilmesi neticesinde 7 yolcu yaralandı.

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Kaza, Gebze’nin İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki 41 J 4284 plakalı özel halk midibüsü, bilinmeyen bir sebeple kontrol çıkarak devrildi. Midibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi de yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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