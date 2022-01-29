Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı

Bursa’da bir gece kulübünde meydana gelen tartışma sonucu iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Abi ve kardeş silahtan çıkan kurşunlarla ayaklarından yaralanırken, olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Sanayi caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda silahlar konuştu. 43 yaşındaki C.H.’nin silahından çıkan kurşunlar (30) F.A. ve (29) S.A.’nın ayaklarına isabet etti. İsabet sonucu F.A., sol bacak baldırından bir, sağ bacak baldırdan giren iki ve toplamda 3 kurşunla yaralandığı tespit edilirken, kardeşi S.A.’nın ise, sol baldırından tek mermi girişi ve kafasından da darp neticesinde yaralandığı belirlendi. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucu ambulanslarla Çekirge Devlet ve Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası silahlı yaralamayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düşen ekipler, olayı gerçekleştiren C.H. ve beraberinde darp olayına karışan, M.D., V.Ö., N.H., M.A. ve G.A.’yı gözaltına aldı. Emniyette getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.