banner4556

Geceleri kavşakta drift mahalleliyi bıktırdı

banner4664

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kavşakta gece geç saatlerde atılan driftler mahalleliyi bezdirdi. Ses üzerine uykusundan uyandığını belirterek duruma tepki gösteren bir vatandaş ise bir aracın kavşak üzerinde drif attığı anları kayıt altına aldı.

Geceleri kavşakta drift mahalleliyi bıktırdı
banner4584

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kavşakta gece geç saatlerde atılan driftler mahalleliyi bezdirdi. Ses üzerine uykusundan uyandığını belirterek duruma tepki gösteren bir vatandaş ise bir aracın kavşak üzerinde drif attığı anları kayıt altına aldı.

banner4336

Adapazarı ilçesi Kumköy Mahallesi’nde bulunan kavşakta gece saatlerinde atılan drift mahalleliyi bıktırdı. Gece geç saatlerde bölgeye gelen bazı araç sürücülerin kavşak üzerinde attığı drift sesleri üzerine uykusundan uyandığını belirten bir vatandaş duruma tepki göstererek, o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde; otomobilin kavşak üzerinde defalarca drift atması yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Körfez Cami’de ilk namaz kılındı
Körfez Cami’de ilk namaz kılındı
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666