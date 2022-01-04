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Geceyi dükkanda geçirdi, sabah cansız bedeni bulundu

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Kocaeli’de geceyi dükkanında geçiren lokanta işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerinde ölü bulundu.

Geceyi dükkanda geçirdi, sabah cansız bedeni bulundu
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Kocaeli’de geceyi dükkanında geçiren lokanta işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerinde ölü bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde lokanta işleten Ferhan Cömert (42), geceyi iş yerinde geçirdi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen dükkan çalışanları, Cömert’in hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Çalışanlar bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cömert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ferhan Cömert’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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