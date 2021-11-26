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Gelin arabasından zarf almak isteyen çocuk canını böyle tehlikeye attı

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Esenler’de düğün konvoyunu gören bir çocuk zarf alabilmek için aracın üzerine çıktı. Canını tehlikeye atıp cadde üzerinde araçla birlikte giden çocuk yürekleri ağızlara getirirken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Gelin arabasından zarf almak isteyen çocuk canını böyle tehlikeye attı
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Esenler’de düğün konvoyunu gören bir çocuk zarf alabilmek için aracın üzerine çıktı. Canını tehlikeye atıp cadde üzerinde araçla birlikte giden çocuk yürekleri ağızlara getirirken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenler’de geçtiğimiz pazar günü düğün konvoyu cadde üzerinde seyir halinde ilerliyordu. Konvoyu gören bir çocuk zarf alabilmek için aracın üzerine çıktı. Yol boyunca aracın üzerinde giden çocuk, yürekleri ağızlara getirdi. Sürücü daha sonra yol kenarına yaklaşırken, zarfı alan çocuk gözlerden kayboldu. Bu kadarına da pes artık dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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