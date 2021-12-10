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Gemlik’te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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BURSA (İHA) – Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı. Devrilen servisin boş olması faciayı önledi.

Gemlik’te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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BURSA (İHA) – Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı. Devrilen servisin boş olması faciayı önledi.

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Kaza, Fabrikalar yolu bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S 7191 plakalı personel servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada işçi servisi yan yatarken 2 sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 2 sürücü tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Personel servisinin boş olması ise büyük bir faciayı önledi. Bir süre kontrollü olarak verilen trafik, servis aracı ve otomobilin çekilmesiyle açıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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