Genç doktorun kahreden ölümü: Kedisini kurtarmaya çalışırken düşüp öldü

Tekirdağ’dan İstanbul’a ailesini ziyarete giden Doktor İrem Büşra Üngül, İstanbul’da kaçan kedisinin peşinden giderken, 5 kattan düşüp hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görevini sürdüren İrem Büşra Üngül, İstanbul’da ziyarette gittiği ailesinde iken o sırada kaçan kedisinin peşine düştü. Kaçan kediyi balkondan almak isteyen 27 yaşındaki Doktor Üngül, 5. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Genç doktorun ölümü sağlık camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Başsağlığı mesajında, “Hayrabolu İlçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görevini ifa eden Sağlık Ailemizin Değerli Üyesi ve Kıymetli Meslektaşımız İrem Büşra Üngül, 27 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 1994 yılında Tekirdağ’da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezinde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur. Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet; Ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.

Genç Doktor İrem Büşra Üngül, bugün Hayrabolu’da düzenlenecek cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.