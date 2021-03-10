Genç kadının ölümü ile ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Esenyurt’ta dün gece yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi adliyeye sevk edildi. Genç kadının babası polise verdiği ifadede, kızının olaydan önce kendisini aradığını ve bu sırada zanlının "Ben bu kızı öldüreceğim" dediğini söyledi.
Gözaltına alınan Kenan D., polise verdiği ifadesinde başka bir kadınla evli olduğunu ve Sevcan Demir ile de ilişkisi olduğunu söyledi. Eve gelip ayrılmak istediğini söylediği için Sevcan Demir ile kavga ettiklerini anlatan Kenan D., genç kadının intihar ettiğini öne sürdü.Polis ekipleri, Sevcan Demir’in babasının ifadesine de başvurdu. Baba Demir, kızının ölmeden önce kendisini görüntülü aradığını, konuşma esnasında sevgilisi Kenan D.’nin araya girip "Ben bunu öldüreceğim" dediğini anlattı. İfade işlemleri tamamlanan Kenan D., Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Kenan D. gazetecilerin "Neden tartıştınız?" sorusuna "Ailevi meseleler" diyerek yanıt verdi.