Genç kızın otelde ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Maltepe’de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi.
Tutuklamaya yönelik yakalama talebi
Savcılık, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik kararına itiraz etti. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi.