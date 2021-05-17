Gençlerin bıçaklı kavgasında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Silivri’de gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı. Olaya karışan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gençlerin bıçaklı kavgasında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
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Olay, saat 18.00 sıralarında Silivri Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkii Pamukbank bankacılık okulu olarak bilinen bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile Alican A. ve Akant D. arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Mertcan ve Metehan K. kardeşler, karşı grup tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mertcan K. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşi Metehan K. ise Silivri Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Alican A. ve Akant D.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 23:44
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