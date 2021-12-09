Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu. Yan tarafta bulunan depoya da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Yanan fabrika, havadan görüntülendi.

Yangın sabah 07.00 sıralarında Balçık Mahallesi 3229 sokak üzerinde meydana geldi. Geri dönüşüm fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü ise simsiyah duman kapladı. Alevler ve dumanlar çevreden de gözüktü. Olay yerine gelen İzmit ve çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevler, yan tarafta bulunan depoya da sıçradı.

Yanan geri dönüşüm fabrikası havadan da görüntülendi.