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Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde bulunan atık toplama alanında, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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