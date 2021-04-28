Gezi Davası’nda sanıkların dosyalarının birleştirilmesine karar verildi

Gezi Parkı Davası’nda firari 7 sanığın dosyası ana dava dosyası ile birleştirildi.

Gezi Davası’nda sanıkların dosyalarının birleştirilmesine karar verildi
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Gezi Parkı Davası’nda firari 7 sanığın dosyası ana dava dosyası ile birleştirildi.

Gezi Parkı Davası’nda dosyası ayrılan aralarında Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar’ın da bulunduğu 7 sanığın dosyası ana dava dosyası ile birleştirildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada firari sanıklar duruşmaya katılmazken sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya katılan sanık avukatları, bu aşamada bir diyeceklerinin olmadığını söyledi. Mahkeme firari olmaları ve ifadelerinin alınamaması sebebiyle dosyaları ayrılan 7 sanığın dosyasının, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan ana dava dosyası ile birleştirilmesine hükmetti.
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