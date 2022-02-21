Gezi İle Çarşı davası ayrıldı

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 1’i tutuklu, 8’i firari, 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın da aralarına bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra ve bazı konsolosluk yetkilileri izleyici olarak yer aldı. Tutuklu sanık Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Çiğdem Mater, “Gezi Parkı protestolarında parkın park olarak kalması için yüzlerce yurttaş gibi protestolara gittim. Ayrıca bir sinemacı olarak gözlem yaptım. İddianamede yer aldığı gibi gezi parkı ile ilgili film yapmadım. Yapmış olsaydım da bunu tartışmanın yeri mahkeme salonları değil, sinema salonlarıdır. Tarafımdan yapıldığı iddia edilen film, Amerikalı bir kişi tarafından ve Gezi Parkı görüntülerinden oluşan ve benim de konuşmacı olarak toplamda 1.5 dakika bile görülmediğim belgeseldir” ifadelerini kullandı.

Sanıkların avukatları, Gezi Parkı ile Çarşı dosyasının ayrılmasını ve Kavala’nın tahliye edilmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların savunmalarının tamamlanmış olması ve Osman Kavala’nın tutuklu bulunması sebebiyle Gezi Parkı ile Çarşı davasının dosyalarının ayrılmasını talep etti. Duruşma savcısı, dosyalarının ayrılması halinde Gezi Parkı dava dosyasının esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için kendisine gönderilmesini ve Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Osman Kavala’nın tutukluluk haline oy çokluğuyla devam eden mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların infazının beklenmesine karar verdi.

Heyet, dava dosyasında tutuklu sanık bulunması, sanıkların savunmalarının tamamlanmış olması, Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olması sebebiyle, 35 sanığın yer aldığı Çarşı davası dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Gezi Parkı davası dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 21 Mart’a erteledi.

Öte yandan üye hakim Kavala’nın tutukluluk devam kararına şerh koydu. Üye hakim şerhinde, Kavala’nın savunmasının alınmış olması, delil karartma ihtimali bulunmaması ve tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesi gerektiğini aktardı.

Olayın geçmişi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 sanığın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020’de karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatına, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora’nın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti. Savcılığın yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021’de 9 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2021’deki duruşmada bu dava ile yakalamalı sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti. Bunun yanı sıra Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Barkey’in FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ‘Anayasa’yı ihlal’ ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme’ suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davanın Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

Öte yandan Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, ‘örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesinin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı.

Davalar verilen bozma kararlarının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.