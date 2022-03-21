Gezi Parkı davasında Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmedildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Osman Kavala SEGBİS ile bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada CHP’li bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada sanık avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmadan önce çeşitli taleplerini beyan ettiler.

"Casusluk suçundan tutuklu olmam hukuk dışıdır’’

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Osman Kavala avukatların taleplerine katıldığını ifade ederek, "Gezi davasında beraat ettikten sonra 2 ayrı suçlamadan dolayı tutuklu bulundum. Barkey ile görüşmelerle ilgili olarak herhangi bir somut bilgi, belge olmadığını beyan ettik. Çalışma ofisim Taksim’e çok yakın konumda olduğu için zaten çok sık kullanılan bir güzergah. Bu görüşmeler sadece birbirine yakın baz istasyonundan gelen sinyale dayanıyordu. Buradaki baz istasyonundan sinyal verilmesi son derece olağandır, zaten benim telefonumdan verilen sinyallerin büyük çoğunluğu, çalışma ofisimin yanındaki baz istasyonundandır, casusluk suçunun kurucu unsurunun var olmadan böyle bir suçlama yapılması tamamen hukuk dışıdır’’ ifadelerini kullandı.

Alınan talep ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Firarı sanıklar hakkındaki yakalama infazlarının bekletilmesine ve sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak reddine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için son kez süre verilmesine hükmederek duruşmayı 22 Nisan tarihine erteledi.