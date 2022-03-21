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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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