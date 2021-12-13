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Girdiği evde suçüstü yakalandı

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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren hırsız suçüstü yakalandı.

Girdiği evde suçüstü yakalandı
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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren hırsız suçüstü yakalandı.

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Süleymanpaşa’nın Yavuz Mahallesi’ndeki bir ikamete, pencere camını kırmak suretiyle giren bir şahsın olduğu ihbarı, polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, E.B. (37) isimli şüpheli şahsı evde suçüstü yakaladı. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikamet içerisinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgulamalardan sonra E.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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