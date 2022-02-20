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Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6’ncı günde çalışmalar sürüyor

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan 31 yaşındaki Salih Şimşek’i bulabilmek için 6’ncı günde de ekiplerin çalışması sürüyor. AFAD ekipleri şahsın aramasına sonar cihazı yardımı ile devam ediyor.

Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6’ncı günde çalışmalar sürüyor
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan 31 yaşındaki Salih Şimşek’i bulabilmek için 6’ncı günde de ekiplerin çalışması sürüyor. AFAD ekipleri şahsın aramasına sonar cihazı yardımı ile devam ediyor.

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15 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Sakarya Nehri’ne atlayan Salih Şimşek (31) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışmaların 6’ncı gününde sabah saatlerinde dalgıç polisleri ve AFAD ekipleri botlarla arama çalışmalarına başladı. Sonar cihazı yardımı ile devam eden aramalarda henüz bir ize rastlanmadığı belirtildi.

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