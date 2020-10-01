Göçmen kaçakçılarına ağır darbe: 37 gözaltı

İstanbul’da son iki haftada göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 37 şüpheli yakalandı. Baskınlarda aralarında kadın ve küçük yaşta çocukların da olduğu 240 düzensiz göçmen kurtarılırken şahıslardan 27’si ise tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü halde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öğrenilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 16 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenledi. Belirlenen 18 adrese gerçekleştirilen operasyonda Afganistan, Bangladeş, Irak, Pakistan ve Suriye gibi farklı ülkelerden yasa dışı yollarla yurda giriş yapan şahısları insanlık dışı muamelelere maruz bırakarak bu göçmenlerin sınır illerine sevkiyatını gerçekleştirmeye çalışan 37 insan kaçakçısı organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda aralarında kadın ve küçük yaşta çocukların da olduğu 240 düzensiz göçmen kurtarılırken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda 16 minibüs, 7 şişme bot, 10 kürek, 5 pompa ele geçirildi. Şüpheli şahısların üzerinden ise 16 bin 835 TL, bin 250 dolar ve bin 625 Euro para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 27’si tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlılardan 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bir kişi adli makamlarca serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise halen devam ettiği bildirildi.