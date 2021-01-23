Göçmen kaçakçısı 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Göçmen kaçakçısı 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 94 şüphelinin örgütsel faaliyet içinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 12 ilde gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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