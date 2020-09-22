Gökçe Fırat Çulhaoğlu’na hapis istemi

Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iftira attığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık mütalaasında Çulhaoğlu’nun ‘zincirleme şekilde iftira’ suçundan 7 yıla kadar hapsini istedi.
Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iftira attığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık ve avukatı katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı.
Sanık Çulhaoğlu, mütalaanın açıklanmasının ardından savunma yapmak için süre talep etti.
Mahkeme, sanık ve avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.