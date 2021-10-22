Gömeç’te jandarmadan uyuşturucu satıcılarına şok operasyon

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından ilçeye uyuşturucu getirdiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Gömeç’te jandarmadan uyuşturucu satıcılarına şok operasyon
banner3909
banner4336

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından ilçeye uyuşturucu getirdiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Gömeç’te uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin kullandığı otomobile İzmir karayolunun Karaağaç Mahallesi mevkiinde yapılan baskında, 190 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu maddenin yanı sıra 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 1000 lira nakit paraya da el konuldu. Operasyona şahit olan bölge halkı, jandarmaya teşekkür etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kayıp kardeşini aramak için Müge Anlı’ya çıktı,...
Kayıp kardeşini aramak için Müge Anlı’ya çıktı,...
  1. GENEL

banner4390

banner4349

banner3841