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Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de görevi sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki ebe hayatını kaybetti.

Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de görevi sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki ebe hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan Saadet Aksoy (45), çalıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Başiskele’deki bir özel hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy’un cenazesinin Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderileceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy’u kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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