Görevde kalp krizi geçiren polisin naaşı Antalya’ya gönderildi

Tekirdağ’da görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şükrü Yiğit için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından polisin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Antalya’ya uğurlandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 yaşındaki Şükrü Yiğit, görev esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şükrü Yiğit için Kapaklı Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Özkan Kara, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kurum Müdürleri, polis memurları, Şükrü Yiğit’in ailesi ve sevenleri katılım sağladı.

1 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan cenaze töreninde, Kapaklı İlçe Müftüsü Şemsettin Şimşek dua okudu. Dualar esnasında merhum Şükrü Yiğit’in sevenleri göz yaşlarına hakim olamadı. Okunan duaların ardından helallik alındı ve Yiğit’in naaşı defnedilmek üzere memleketi Antalya’ya yolcu edildi.