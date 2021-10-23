Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi

Anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşini, pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı.

Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi
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Anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşini, pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı.

Kadın platformu üyeleri ise destek için yürüyüş düzenledi. Gemlik’te anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ’ı (30), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gülderen Yeşildağ (40), 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya yargıtaya gitti. Bursa’daki kadın platformu üyeleri ise Gülderen Yeşildağ’a destek olmak için, arkadaşları ile birlikte yürüyüş düzenledi. Avcı Çay Bahçesi önünden başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşte ‘Gülderen Yeşildağ için adalet’ sloganları atıldı.

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