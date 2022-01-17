Gümrük kaçağı 190 bin 500 tütün sarma kağıdı yakalandı

Edirne’de 190 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Edirne’de merkeze bağlı Sazlıdere köyünde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 190 bin 500 tütün sarma kâğıdı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkeze bağlı Sazlıdere köyünde şüphe üzerine durdurulan H.Ş.’nin kullandığı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı 190 bin 500 tütün sarma kağıdı ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli H.Ş. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.