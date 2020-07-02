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Gümüşyaka sahilinde bir erkek cesedi bulundu

SİLİVRİ’NİN GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ SAHİLİNDE BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Gümüşyaka sahilinde bir erkek cesedi bulundu

Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın kimlik tespiti ve ölüm sebebi için soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gümüşyaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde denize gitmek isteyen vatandaşlar kıyıda hareketsiz yatan şahsı gördü. Şahsın hiç hareket etmemesinden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrol sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

60-65 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmaması ve bölgede tanınmaması üzerine şahsın kimliğinin ve ölüm sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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