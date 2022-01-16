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Güneşi gören Taksim’e akın etti

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Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

Güneşi gören Taksim’e akın etti
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Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

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Dün akşam İstanbul genelinde yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Ocak ayında güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan’a ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Yazdan kalma günleri aratmayan Taksim’de adım atacak yer kalmadı. Artan vakaların etkisine rağmen oldukça kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde ambulans bile ilerlemekte zorlandı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi. Kameralar tarafından görüntülenen şahıs herhangi bir kazaya neden olmadan ve yara almadan yolculuğuna devam etti.

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