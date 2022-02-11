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Güngören Sanayi Mahallesi’nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Güngören Sanayi Mahallesi’nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Güngören Sanayi Mahallesi’nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Güngören Sanayi Mahallesi’nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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