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Güngören’de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Güngören’deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören’de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Güngören’deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Güngören’deki bir tekstil imalathanesinde 11 Şubat günü öğle saatlerinde meydana gelen yangında yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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