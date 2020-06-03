Güngören’de 5 katlı apartmanın teras duvarı yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralan olmadı. Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Güngören’de 5 katlı apartmanın teras duvarı yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralan olmadı. Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.