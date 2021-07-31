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Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

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İstanbul Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
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İstanbul Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi’nde yaşandı. 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
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