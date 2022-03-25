Güngören’de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

Güngören’de bir genci bacağından ısıran pitbull cinsi köpek, sahibinden alınarak barınağa götürüldü. Köpeğin sahibinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Güngören’de yaşandı. İddiaya göre, ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokakta bir gence saldırarak bacağından ısırmıştı. Bir vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatmış, dehşet anları ise kameraya yansımıştı.

Güngören Haznedar Mahallesinde meydana gelen olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, Y.T. isimli şahsın yaralı olarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken, görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin H.H.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında olayda mağdur olan Y.T. isimli şahsın 23 suç kaydı olduğu ve “gasp” suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi. Y.T. ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili muhafaza altına alınan 2 pitbull cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.