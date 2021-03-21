Güngören’de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1’i yakalandı

Güngören’de geçtiğimiz günlerde birbiriyle kavga eden ve bu esnada çevrede bulunan araçlara da zarar veren şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Güngören Haznedar Mahallesi’nde 19 Mart günü 4 erkek şahıs birbirleri ile kavga ederken, çevrede bulunan araçlara da zarar vermişti. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince incelenen güvenlik kameraları ve mağdur şahıslardan alınan görüntüler sonucu olaya karıştığı tespit edilen şahıslardan T.O., yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan konuyla ilgili soruşturma sürüyor.