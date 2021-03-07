Güngören’de ölümden son anda kurtuluş kamerada

Güngören’de sabah saatlerinde çıkan yangında akli dengesi yerinde olmayan şahsın demir korkuluklar kesilerek son anda kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İtfaiye ekiplerinin demir korkulukları keserek şahsı son anda kurtardığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın demir korkuluklarda çaresiz şekilde kurtarılmayı beklediği görülüyor. Görüntülerde demir korkulukları kesen itfaiyenin şahsı kurtardığı görülüyor.İlk tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapılan şahıs daha sonra hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlatırken görüntülerde evin kullanılmaz hale geldiği görüldü.