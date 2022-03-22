Gürültü cinayetinin zanlısı: “Eşime, çocuğuma küfür etti, pişmanım”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otel işletmecisi ile müşterisi arasında çıkan gürültü kavgasında silah ile yaralanan otel işletmecisi Barış Kıvrak kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Ü.Ç. adliyeye getirilişinde gazetecilerin neden yaptın sorusuna, “Eşime, çocuğuma küfür ettiği için. Pişmanım” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit, Akçay Sarıkız Mahallesinde Leman Akpınar Caddesinde bulunan bir otelde otel müşterisi Ü.Ç. ile otel işletmecisi Barış Kıvrak arasında gürültü çıkarma nedeniyle bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Ü.Ç. tabancası ile Barış Kıvrak’ı sırtından yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Ü.Ç. daha sona Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336. Sokakta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakaladı. Olay ile ilgili yapılan çalışmada bir adet 7.65 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 2 adet bıçak ve olay yerinde üç adet boş kovan ele geçirildi. Ü.Ç. ve Barış Kıvrak hastaneye kaldırıldı. Barış Kıvrak ise Edremit Devlet Hastanesi’nden Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Balıkesir’e sevk edilen Kıvrak yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlanan cinayet zanlısı Ü.Ç., Edremit İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri arasında adalet sarayına getirildi. Ü.Ç. adliye çıkışında gazetecilere “Eşime, çocuğuma küfür ettiği için. Pişmanım” dedi. Cinayet zanlısı Ü.Ç.’in savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.