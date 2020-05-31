Güvenlik kameralarına yakalanan altın hırsızları yakayı ele verdi

İstanbul’da 1 yıl içerisinde 4 farklı eve girerek soygun gerçekleştiren altın hırsızları, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonunda yakayı ele verdi. Evden hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kadıköy’de 1 yıl içerisinde 4 farklı eve girerek evlerde bulunan paraları, kasaları, altınları ve ziynet eşyaları çalan 2 hırsız polis ekiplerini harekete geçirdi.
Polis ekipleri uzun soluklu güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, araştırmaları sonunda olayları gerçekleştiren, Deniz Ç. (26) ve Nurcan G. (19) isimli şahıslar 29 Mayıs 2020 tarihi saat 16.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan Mahallesinde bulunan evlerinde yakalandı.
Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Deniz Ç. isimli şahsın 47 Nurcan G. isimli şahsın ise 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi.Konu ile ilgili yakalanan ve şahıslar “Evden Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklanmaların ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.