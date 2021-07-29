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Güzellik merkezinin ofisine kadar girdi, çekmecedeki cüzdanı böyle çaldı

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Sultangazi’de bir güzellik merkezinin ofisine kadar giren hırsız, masanın çekmecesindeki cüzdanı çaldı. İçerisinde 3 bin TL olan cüzdanı arka cebine koyan hırsızın o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Güzellik merkezinin ofisine kadar girdi, çekmecedeki cüzdanı böyle çaldı
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Sultangazi’de bir güzellik merkezinin ofisine kadar giren hırsız, masanın çekmecesindeki cüzdanı çaldı. İçerisinde 3 bin TL olan cüzdanı arka cebine koyan hırsızın o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezine müşteri gibi giren hırsız, uygun zamanı bulunca harekete geçti. Güzellik merkezinin ofisine giren hırsız, etrafına bakındıktan sonra birinin geldiğini düşünerek dışarı çıktı. Ardından kimsenin olmadığına emin olan hırsız masanın çekmecesindeki cüzdanı aldı. İçerisinde 3 bin TL bulunan cüzdanı arka cebine koyan hırsızın o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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  1. ASAYİŞ

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