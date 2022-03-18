banner4556

Haber alınamayan kadının evine itfaiye balkondan girdi

banner4664

Balıkesir’in Edremit ilçesinde haber alınamayan kadının dairesine itfaiye ekipleri merdiven ile girdi. Yarı baygın halde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Haber alınamayan kadının evine itfaiye balkondan girdi
banner4583
banner4336

Balıkesir’in Edremit ilçesinde haber alınamayan kadının dairesine itfaiye ekipleri merdiven ile girdi. Yarı baygın halde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Gazicelal Mahallesi Sezgin İnan Caddesi 444. Sokak No 13’te meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan, 71 yaşındaki Suvade Nergis Ç.’den haber alamayan yakınları, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri merdivenle balkondan eve girdi. Yarı baygın halde yerde yatarken bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölpazarı’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler...
Gölpazarı’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666