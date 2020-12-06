"Haberleri izlemiyorum" dedi, cezayı yedi

Fatih’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin durdurduğu kişi, kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi.
"Yasaklardan haberim yoktu"
Polis tarafından durdurulan yabancı uyruklu bir kişi, "Televizyon ve haberleri izlemiyorum. İnternette de gözüme çarpmadı. Yasaklardan haberim yoktu. Arkadaşım hasta, yanına gidiyorum" ifadelerini kullandı. Kimliği ve oturma izni olmayan kişi, ekiplerce karakola görüldü. Bunun yanı sıra kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi.Belçika’dan gelen ve seyahat izin belgesi olmadığı gerekçesiyle para cezası uygulanan Ahmet Uysal, "Yurt dışından geliyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasından havalimanında haberim oldu. Havalimanında belge almam söylendi ama almadım. Edirne’ye gidiyorum şimdi ama ceza yedim. Şimdi telefondan izin almaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.