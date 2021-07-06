Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

Habipler’de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, bir araca çarparak ters döndü. Kaza sonrasında Arnavutköy’de trafik bir çok mahallenin girişinden itibaren durma noktasına geldi. Araç sürücüleri kontak kapattı.
Trafik mahalle girişlerine kadar uzadı, araç sürücüleri kenara çekip kontak kapattıKaza sonrasında oluşan trafik Arnavutköy Boğazköy Mahallesi, Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerinin girişine kadar uzandı. İlçe giriş ve çıkışları adeta kapatıldı, araçlar durma noktasına geldi. Bazı araç sürücüleri ise, emniyet şeridine çekerek kontak kapattı.