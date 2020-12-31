Hadımköy Bağlantı Yolu Çakmaklı mevkiinde bulunan 8 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin üst katlarda mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Hadımköy Bağlantı Yolu Çakmaklı mevkiinde bulunan 8 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin üst katlarda mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.