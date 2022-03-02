Hadımköy’de kargo kamyonu arızalanan araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hadımköy TEM Otoyolu’nda arızalanan araca, arkadan gelen kargo kamyonu çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Hadımköy TEM Otoyolu Edirne istikametinde yaşandı. Levent Ö. idaresindeki 34 BAV 684 plakalı kamyonet, arızalanınca emniyet şeridine yanaştı. Sürücü Levent Ö., arkadaşını arayarak aracı çekmesi için olay yerine çağırdı. Yardıma gelen Eyüp A., 34 SP 5569 plakalı aracını yolda kalan araca bağlayarak çekmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Erol Ö. idaresindeki 34 SHJ 37 plakalı kargo kamyonu, yol kenarında bekleyen araçlara çarptı. Kazada İbrahim Can Yıldırım hayatını kaybederken, İbrahim Taştemek ve Halil İbrahim Alkan yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden İbrahim Can Yıldırım’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022, 12:03