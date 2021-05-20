Hadımköy’de trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki Dadaş Aras’ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal, iki ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hadımköy’de trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki Dadaş Aras’ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal, iki ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.