Hadımköy’de trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki Dadaş Aras’ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal, iki ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hadımköy’de trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki Dadaş Aras’ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal, iki ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hadımköy’de trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki Dadaş Aras’ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal, iki ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Hadımköy’de trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki Dadaş Aras’ın şikayetinden vazgeçtiği davada Uysal, iki ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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