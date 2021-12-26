Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametinde ilerlemekte olan F.S. idaresindeki 54 E 9013 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelmekte olan H.D.K. idaresindeki 54 SD 078 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Meydana gelen kazada sürücüler H.D.K. ve F.S. ile araçlarda bulunan G.E.S., E.D.T., H.K., M.İ. ve Z.Ş. isimli toplam 7 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.